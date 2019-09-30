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Драка, плевки и нецензурная брань - матч между молодежными командами
Сегодня, 07:55
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В рамках 22-го тура первенства СФФ «Центр» между молодежными командами липецкого «Металлурга-М» и «Тамбов-М-2» произошла драка. Вначале футболисты просто толкались, но потом градус начал повышаться, в дело пошла нецензурная брань, плевки в сторону соперников и кульминация конфликта - потасовка. С поля удалили пять футболистов с обеих сторон. Кстати, когда наш футболист Роман Жеребятьев увидел красную карточку, он обматерил арбитра и попытался применить физическое воздействие.
Игра завершилась со счётом 1:0, победа за ФК «Тамбов-М-2».
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