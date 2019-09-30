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В Тамбове из сквера «Речной» убрали «Рыбок»
Сегодня, 08:06
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В Тамбове из сквера «Речной», где располагается фонтан, убрали рыбок, новость вызвала неоднозначную реакцию среди горожан. Напомним, что его установили на Гастелло в начале сентября, фонтан был изготовлен из нержавеющей стали.
Как сообщили в администрации города Тамбова в связи с тем, что объект достаточно дорогой его решили на зиму демонтировать и вернут в следующем году с началом сезона фонтанов.
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