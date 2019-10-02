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Снова перенесены сроки открытия стадиона «Спартак»
Сегодня, 08:21
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В конце августа заместитель директора стадиона «Спартак» заявил, что стадион будет готов к играм РПЛ не раньше ноября. Теперь оказывается ФК «Тамбов» вернется на домашний стадион не раньше весны 2020 года.
«Все уже идет на финишной прямой, приступаем к реконструкции, а эта реконструкция три месяца максимум», - заявил спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков.
К слову сегодня за каждый матч, проведенный в Саранске, футбольный клуб платит по 2,4 миллиона рублей.
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