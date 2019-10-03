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» » На Покровскую ярмарку приедут послы Франции, Люксембурга, Японии

На Покровскую ярмарку приедут послы Франции, Люксембурга, Японии

Сегодня, 08:40
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На Покровскую ярмарку приедут послы Франции, Люксембурга, ЯпонииОсталось совсем немного до IX Международной Покровской ярмарки, которая пройдет в Тамбове 12-13 октября. На участие в мероприятии подано рекордное количество заявок - 1527 (в прошлом году - около 1100). Сыровары из 11 субъектов страны представят для дегустации и продажи сыры собственного производства из коровьего, козьего и овечьего молока. В этот раз ярмарку посетят высокие гости - приедут послы Франции, Люксембурга, Японии.

В целях обеспечения безопасности на ярмарке предусмотрена работа 16 контрольно-пропускных пунктов. В прошлом году ярмарку по оценкам организаторов посетили более 175 тысяч человек.
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