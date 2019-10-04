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Жители Рассказово потребовали от властей решения экологических проблем
Сегодня, 07:57
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На состоявшемся митинге в городе Рассказово местные жители потребовали от властей решения экологических проблем, в том числе связанных со свинокомплексом. Организатором акции протеста выступили представители КПРФ.
«Мы, участники митинга, от лица всех жителей Рассказова говорим прямо: сегодня Россия в целом и Тамбовщина в частности находятся на грани социально-экономической, экологической и демографической катастрофы, созданной олигархическим режимом ради своих скандальных прибылей, ради неуёмной жажды наживы», - отметили в резолюции участники акции.
По словам, Артема Александрова, небрежное отношение к природе наблюдается повсеместно. Лишь в прошлом году районный суд запретил «Грифу» осуществлять захоронение твердых коммунальных отходов в лесу около села Платоновка.
«Недавно я встречался с жителями села Хитрово, нормальной дороги по ул. Солнечная нет, вместо прозрачной воды - мутная жижа, осталось еще электричество и газ отключить, и вернемся в каменный век. Или разве дела обстоят лучше в самом городе Рассказово, в селах Нижнеспасское, Рождественское, где существуют аналогичные проблемы», - заявил на митинге Артем Александров.
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