Арсен Габуев: «Результат команды сейчас не удовлетворительный» 0 Президент ФК «Тамбов», заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев прокомментировал ситуацию с футбольным клубом на фоне последних неудач команды.

В Тамбове пластиковыми хомутами задушили щенков 0 В мусорном контейнере в районе дома № 12 по ул. Елецкая в городе Тамбова были обнаружены девять щенков, задушенных пластиковыми хомутами за исключением одного, которого удалось спасти.

Дмитрий Медведев: «Самая важная тема касается реализации нацпроектов» 0 7 октября состоялась рабочая встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Склад под хозяйственные нужды вместо центра детского творчества появился в Тамбове 0 Жители северной части города Тамбова продолжают бить тревогу по ситуации связанной с земельным участком по ул. Мичуринская, 197В, который выделен под строительство центра детского творчества с библиотекой.

Руководитель гордумы отказался создавать комиссию по вопросу развития водоканала 0 Председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев отказался создавать временную комиссию по вопросу: «Развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове и деятельности акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» по его мнению, вопрос не относиться к компетенции

Алексей Кондратьев выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 0 На Парламентской ассамблеи Совета Европы позицию Российской Федерации по вопросу «Защита и поддержка жертв терроризма» озвучил член Совета Федерации ФС РФ от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

Жители Рассказово потребовали от властей решения экологических проблем 0 На состоявшемся митинге в городе Рассказово местные жители потребовали от властей решения экологических проблем, в том числе связанных со свинокомплексом. Организатором акции протеста выступили представители КПРФ.

«Мы жители Токаревского района задыхаемся от вони исходящей от птицефабрики» 0 Жители Токаревского района Тамбовской области пожаловались главе администрации Тамбовской области Александру Никитину по вопросу деятельности местной птицефабрики.

На Покровскую ярмарку приедут послы Франции, Люксембурга, Японии 0 Осталось совсем немного до IX Международной Покровской ярмарки, которая пройдет в Тамбове 12-13 октября.

Спецслужбы предотвратили возможный теракт в городе Тамбове 0 На совещании по вопросам безопасности в ЦФО секретарь Совбеза Николай Патрушев в своем выступлении заявил, что спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, в том числе в городе Тамбове.

Рассказовцы вышли на акцию протеста 0 3 октября в городе Рассказово жители города и района вышли на митинг организованный коммунистами под девизом – «За достойную жизнь на родной земле!».

Снова перенесены сроки открытия стадиона «Спартак» 0 В конце августа заместитель директора стадиона «Спартак» заявил, что стадион будет готов к играм РПЛ не раньше ноября.

В Тамбове сгорел объект культурного наследия возможная причина - поджог 0 Вчера в Тамбове загорелся объект культурного наследия регионального значения по ул. Базарная/Куйбышева, 136/76. Собственник здания муниципальное образование город Тамбов. В связи с тем, что дом деревянный и на участке и внутри здания находилось много мусора, огонь распространился быстро.

До 1 октября не успели завершить работы по реконструкции площади Льва Толстого 0 Работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове не успели завершить в первоначально обозначенные сроки до 1 октября 2019 года. Стоимость контракта 46 млн рублей, подрядчик - ООО «Гефест».

В Тамбове из сквера «Речной» убрали «Рыбок» 0 В Тамбове из сквера «Речной», где располагается фонтан, убрали рыбок, новость вызвала неоднозначную реакцию среди горожан.

Жители города не могут дозвониться до «горячей линии» по вопросам теплоснабжения 0 На базе Центральной городской диспетчерской службы по телефону 72-61-09 работает специальная «горячая линия» по вопросам пуска тепла. По сообщению администрации города Тамбова вчера на телефон «горячей линии» на 15 часов поступило 103 звонка от жителей Тамбова.