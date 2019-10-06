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Арсен Габуев: «Результат команды сейчас не удовлетворительный»
Сегодня, 16:43
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Президент ФК «Тамбов», заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев прокомментировал ситуацию с футбольным клубом на фоне последних неудач команды.
«В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. Ни руководство области, ни руководство клуба не давало интервью этим изданиям. Были лишь официальные заявления главного тренера и спортивного директора команды… Да, результат команды сейчас не удовлетворительный», - заявил Арсен Габуев.
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