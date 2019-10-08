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» » Девушка в городе Рассказово провалилась в люк

Девушка в городе Рассказово провалилась в люк

Вчера, 09:12
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Девушка в городе Рассказово провалилась в люк В городе Рассказово произошло ЧП – молодая девушка 17 лет провалилась вечером в открытый люк на улице Салмановка.

«Порвала куртку, испачкалась, исцарапала руки и ушиблась. Выбралась сама. В десяти метрах стояли люди, но не помогли. Она была в шоке и сразу прилетела домой», – приводит слова мамы девушки портал tvolk.

В администрации города родителям девушки посоветовали зафиксировать царапины в больницы и вызвать участкового, чтобы нашли хозяина открытого люка.
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