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В Тамбове пройдёт всероссийская акция «Корзина доброты»
Вчера, 09:19
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С 10 по 12 октября в супермаркетах «Пятёрочка» пройдёт всероссийская акция «Корзина доброты», которую координирует фонд продовольствия «Русь». Организатором акции в Тамбове выступил благотворительный фонд «Преодоление».
Жители и гости города могут оказать помощь одиноким пожилым людям, проживающим в отделениях сестринского ухода Тамбовской области. Для этого необходимо 10-11 октября с 16.00 до 20.00 и 12 октября с 12.00 до 18.00 купить в магазинах «Пятёрочка» продукты длительного хранения (макароны, крупы, консервы, чай, сладкое) и передать волонтёрам.
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