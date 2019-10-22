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В Тамбовской области погибла 16-летняя школьница
Вчера, 14:06
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Следователи СУ СК России по Тамбовской области выясняют обстоятельства и причины гибели 16-летней школьницы из Тамбовской области, которая сегодня погибла. По словам близких и знакомых у девочки не было явных конфликтов со сверстниками и педагогами. Все экзамены школьница сдала на хорошие оценки.
Рассматривается несколько версий самовольного ухода из жизни. Истинные причины могут быть установлены только по результатам всесторонней проверки.
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