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Священнослужитель попытался «проучить» водителя автобуса
Сегодня, 09:21
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В настоящее время МВД изучает видеоматериалы, связанные с конфликтом между водителем автобуса и священнослужителем на дороге в городе Тамбове. Водитель автобуса пожаловался на мужчину в одежде священнослужителя, который захотел проучить его, хотя сам создал опасную ситуацию на дороге.
Ранее появилось видео, на котором видно, как водитель легкового автомобиля подрезает автобус, где находилось около 50 человек, после чего «батюшка» начал скандалить с водителем пассажирского транспорта.
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