Марина Подгорнова призвала коллегу депутата не поднимать революцию Комментариев: 0



Жители беспокоятся, что территории, выделенные под общественные цели, используются не по назначению, зарастают мусором и бурьяном. Более того, есть опасения, что вместо центра детского творчества с библиотекой по ул. Мичуринская, 197В построят иной объект. Пока что вместо центра возвели склад.



«Жители уже лет 10 как просят, чтобы там была территория сквера. Поэтому, почему администрация так распорядилась, отдала земли без публичных слушаний, это уже вопрос, – прокомментировала ситуацию заместитель председателя городской Думы Марина Подгорнова. – В этом году мы совместно работали над сбором подписей в «Комфортную городскую среду», поэтому жители хотят именно там сквер. Поэтому надо аргументировано ответить, почему так вышло? Мы понимаем, что участки уже в собственности. Чтобы принять какие-то меры, надо найти какой-то участок, который собственника устроит».

Кроме того Марина Подгорнова попросила депутата от КПРФ Артёма Александрова, который также занимается вопросом не «поднимать революцию» и «соблюдать этику».



«Артем Романович, не поднимайте революцию. Это — мой округ, я там депутат. Найдите другое место, где себя популяризировать», — обратилась Марина Подгорнова к своему коллеге.



В ответном слове депутат Артем Александров заявил, что никто не нагнетает обстановку, а вопрос нужно решать в интересах жителей города. Настаивал на создании рабочей группы из числа городских чиновников, депутатов, представителей застройщика и инициативных жителей.



По ходу обсуждения вопроса оказалось, что у застройщика нет проекта по строительству центра детского творчества и в целом неясно, каким образом будут задействованы спорные земельные участки. На прошедшем заседании комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями было рассмотрено обращение инициативной группы жителей по ситуации, которая складывается вокруг застройки земельных участков по ул. Мичуринская, 197.Жители беспокоятся, что территории, выделенные под общественные цели, используются не по назначению, зарастают мусором и бурьяном. Более того, есть опасения, что вместо центра детского творчества с библиотекой по ул. Мичуринская, 197В построят иной объект. Пока что вместо центра возвели склад.«Жители уже лет 10 как просят, чтобы там была территория сквера. Поэтому, почему администрация так распорядилась, отдала земли без публичных слушаний, это уже вопрос, – прокомментировала ситуацию заместитель председателя городской Думы Марина Подгорнова. – В этом году мы совместно работали над сбором подписей в «Комфортную городскую среду», поэтому жители хотят именно там сквер. Поэтому надо аргументировано ответить, почему так вышло? Мы понимаем, что участки уже в собственности. Чтобы принять какие-то меры, надо найти какой-то участок, который собственника устроит».Кроме того Марина Подгорнова попросила депутата от КПРФ Артёма Александрова, который также занимается вопросом не «поднимать революцию» и «соблюдать этику».«Артем Романович, не поднимайте революцию. Это — мой округ, я там депутат. Найдите другое место, где себя популяризировать», — обратилась Марина Подгорнова к своему коллеге.В ответном слове депутат Артем Александров заявил, что никто не нагнетает обстановку, а вопрос нужно решать в интересах жителей города. Настаивал на создании рабочей группы из числа городских чиновников, депутатов, представителей застройщика и инициативных жителей.По ходу обсуждения вопроса оказалось, что у застройщика нет проекта по строительству центра детского творчества и в целом неясно, каким образом будут задействованы спорные земельные участки.



