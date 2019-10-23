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Региональные и городские власти проигнорировали День спецназа
Вчера, 20:13
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В Тамбовском молодежном театре прошло торжественное мероприятие посвященное Дню подразделений специального назначения. Ветеранам и действующим бойцам вручили памятные награды, кроме того, была организована отличная концертная программа.
В театре собрались представители Совета Федерации, Тамбовской областной Думы, отделения общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России, кадеты, ветераны и действующие сотрудники спецназа. При этом не пришли представители региональной и городской власти, которых приглашали.
«Многие из ветеранов были крайне удивлены тем, что их не пришли поздравить приглашенные представители областной, городской администрации и Тамбовской городской Думы», – сообщают в региональном отделении Союза десантников.
Фото - lifetambov.ru
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