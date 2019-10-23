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Возбуждено 30 уголовных дел связанных с незаконным использованием бюджетных средств
Сегодня, 08:36
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На координационном совещании руководителей правоохранительных органов области особое внимание было уделено деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям, связанным с неправомерным использованием бюджетных средств.
Прокуратура области отмечает, что с начала года зафиксирован серьезный рост количества сообщений о преступлениях, связанных с незаконным использованием бюджетных средств. По данным фактам возбуждено 30 уголовных дел. Прежде всего, речь идет о преступлениях связанных с получением всевозможных субсидий, грантов. Сумма ущерба превышает 43 млн рублей.
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