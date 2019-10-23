Сгоревший в Тамбове объект культурного наследия хотят продать 0 На прошедшем заседании комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы обсуждалась дальнейшая судьба объекта культурного наследия по ул. Базарная, 136/76, который сгорел вначале октября.

В Тамбове появиться новый ледовый каток 0 На территории за Тезиковым мостом в городе Тамбове появиться новый ледовый каток. Сейчас территорию благоустраивают сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал».

Возбуждено 30 уголовных дел связанных с незаконным использованием бюджетных средств 0 На координационном совещании руководителей правоохранительных органов области особое внимание было уделено деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям, связанным с неправомерным использованием бюджетных средств.

Региональные и городские власти проигнорировали День спецназа 0 В Тамбовском молодежном театре прошло торжественное мероприятие посвященное Дню подразделений специального назначения. Ветеранам и действующим бойцам вручили памятные награды, кроме того, была организована отличная концертная программа.

Марина Подгорнова призвала коллегу депутата не поднимать революцию 0 На прошедшем заседании комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями было рассмотрено обращение инициативной группы жителей по ситуации, которая складывается вокруг застройки земельных участков по ул. Мичуринская, 197.

Подведены итоги конкурса «О Тамбовщине – с любовью!» 0 23 октября в Тамбовской областной детской библиотеке состоялось подведение итогов библиотечного фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «О Тамбовщине – с любовью!». Всего было 50 участников из 22 районов и 6 городов области, представили на конкурс более 40 творческих работ –

Священнослужитель попытался «проучить» водителя автобуса 0 В настоящее время МВД изучает видеоматериалы, связанные с конфликтом между водителем автобуса и священнослужителем на дороге в городе Тамбове.

Снова откладывается завершение реконструкции филармонии 0 В 2019 году должны были завершить работы по реконструкции филармонии в Тамбове, но они вновь приостановлены.

В 2019 году ФК «Тамбов» не сыграет на родном стадионе 0 Спортивный директор футбольного клуба «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал порталу Sports.ru, что в текущем году наш клуб так и не сыграет на родном «Спартаке».

В Тамбовской области погибла 16-летняя школьница 0 Следователи СУ СК России по Тамбовской области выясняют обстоятельства и причины гибели 16-летней школьницы из Тамбовской области, которая сегодня погибла.

Обыски у вице-губернатора Сергея Иванова связывают с выделением субсидий 0 Коррупционные скандалы в окружении главы администрации Тамбовской области Александра Никитина продолжают набирать обороты.

Сергей Первушин назначен временным тренером ФК «Тамбов» 0 Решением руководства клуба Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов».

Алексей Кондратьев: «Если вы победите себя, вы победите любого» 0 В поселке Георгиевский Тамбовского района высадили 75 яблонь – аллею Памяти о Великой Отечественной войне.

Завершаются работы по благоустройству «Олимпийского» парка 0 На днях общественный совет дольщиков и собственников жилья вместе с представителями префектуры посетили «Олимпийский» парк, где в настоящее время завершаются работы по благоустройству территории.

Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки» 0 Несмотря на то, что IX Международная Покровская ярмарка прошла еще неделю назад, продолжаются обсуждения данного глобального события.

После публикации в СМИ власти вмешались в ситуацию с земельными участками на болоте 0 14 октября на сайте издания «ПРАВО68» было опубликовано журналистское расследование, связанное с выделением земельных участков многодетным семьям на болоте в селе Куксово в Тамбовском районе.

Управление ТЭК и ЖКХ проигнорировало позицию жителей Сосновского района 0 Завершилось обсуждение проекта корректировки территориальной схемы по обращению с отходами.

ООО «Контакт» пытается навязать свои условия драмтеатру 0 ООО «Контакт подало в суд на Тамбовский государственный драматический театр об обязательстве заключить договор об аренде нежилых помещений на условиях, указанных в проекте договора, предложенном ООО «Контакт», - сообщает «ПРАВО68».

В Рассказовской ЦРБ несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет 0 Жители города Рассказово и района возмущены тем, что в Рассказовской поликлинике уже несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет.

После очередного поражения ушел в отставку Александр Григорян 0 После очередного поражения теперь от ФК «Урал» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ пост главного тренера ФК «Тамбов» покинул Александр Григорян. В настоящее время наша команда занимает последнее место.