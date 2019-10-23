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В Тамбове появиться новый ледовый каток
Сегодня, 08:42
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На территории за Тезиковым мостом в городе Тамбове появиться новый ледовый каток. Сейчас территорию благоустраивают сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал».
«Площадка требует не таких больших затрат для того, чтобы мы сровняли, привели в нормальный вид для заливки льда. Во-вторых, вода рядом, что практически не несет никаких затрат дополнительных. Качать мы можем сами, разравнивать сами, заливать сами», - заявил директор муниципального учреждения Юрий Клинков.
Ежегодно сотрудники «Спецтехуниверсала» заливают в Тамбове три катка — в Парке Победы, в сквере на ул. Сенько и у дворца спорта «Кристалл».
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