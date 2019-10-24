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Эксперимент: оплата проезда в общественном транспорте при входе

Сегодня, 08:23
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Эксперимент: оплата проезда в общественном транспорте при входе В администрации города Тамбова анонсировали эксперимент по оплате проезда в общественном транспорте. На рабочем совещании все заинтересованные стороны рассмотрели возможность введения в общественном транспорте Тамбова системы оплаты при входе.

По словам ООО «Оператор транспортной системы» система будет очень удобной, поскольку горожане смогут выходить в заднюю и среднюю дверь, а число безбилетников значительно уменьшится.

«Если апробируемая система себя оправдает, то мы начнем подстраивать под нее работу общественного транспорта. Самое главное для нас, конечно же, обеспечить комфорт пассажиров», - убежден председатель профильного комитета администрации города Михаил Михалев.

При этом если у пассажиров будут возникать вопросы, ответы можно будет получить по телефону 8-800-3010-444.
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