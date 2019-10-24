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В Тамбовском районе скоро построят новый мост
Сегодня, 08:30
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В Тамбовском районе завершаются строительные работы по возведению моста, который соединит села Черняное и посёлок Тихий Угол. Долгие годы добраться сюда в половодье было нелегко.
К середине ноября специалисты планируют завершить основные работы. После чего будет открыто движение по мосту. Старую деревянную переправу демонтируют. Стоит отметить, что мост оснащён подъёмным механизмом, позволяющий свободному прохождению льда во время весеннего паводка.
В Тамбовском районе это уже будет 4-е подобное сооружение.
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