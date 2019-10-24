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Родители жалуются на поборы в школе в поселке Строитель
Сегодня, 11:03
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Родители учащихся Цнинской школы №2, которая расположена в поселке Строитель в Тамбовском районе, жалуются на поборы в образовательном учреждении. В частности более 20 тысяч рублей пошло на оплату ремонтных работ в классе, - сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
При этом управление образования и науки Тамбовской области отрицает факт поборов со стороны руководства учреждения или учителей.
«В ходе служебной проверки по фактам, изложенным в обращении, установлено, что денежные сборы связаны не с нарушением действующего законодательства и установлением незаконных требований со стороны школы, а с реализацией решений, принятых родительским комитетом», - следует из ответа управления образования и науки Тамбовской области.
По информации администрации Тамбовского района на подготовку школы к новому учебному году было направлено более 1 млн рублей.
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