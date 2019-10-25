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«Тамбов» одержал долгожданную победу
ФК «Тамбов» в ходе игры на домашнем поле в Саранске одержал долгожданную победу в матче с ФК «УФА». Наша команда разгромила гостей со счетом 3:0. «Тамбов» открыл счёт на 12-ой минуте, третий гол был забит на 65-й минуте. Адесойе Ойеволе - лучший игрок матча.
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ФК «Тамбов» в ходе игры на домашнем поле в Саранске одержал долгожданную победу в матче с ФК «УФА».
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