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«Волокита» ценою в жизнь – следственные органы проводят проверку по факт смерти в больнице
Сегодня, 06:52
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Заместитель руководителя следственного управления следственного комитета по Тамбовской области Медюлянов М.Т. вместе с представителем управления здравоохранения области провели прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Одна из заявительниц попросила дать оценку действиям врачей, допустивших с ее точки зрения «волокиту» при оказании медицинской помощи дочери, доставленной в больницу с сердечным приступом. Дочь, к сожалению, не удалось спасти. Замруководителя СУ СК по Тамбовской области взял вопрос под личный контроль.
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