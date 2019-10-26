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На Тамбовскую область надвигается снег
Похоже, бабье лето завершается, на следующей неделе в Тамбовской области ожидается резкое похолодание. В среду прогнозируется похолодание до -3 градусов ночью и небольшой снег. Для информации согласно климатическим данным, в Тамбове среднесуточная температура воздуха 27 октября составила 2,5 градуса тепла.
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Похоже, бабье лето завершается, на следующей неделе в Тамбовской области ожидается резкое похолодание.
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