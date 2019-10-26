На Тамбовскую область надвигается снег 0 Похоже, бабье лето завершается, на следующей неделе в Тамбовской области ожидается резкое похолодание.

«Волокита» ценою в жизнь – следственные органы проводят проверку по факт смерти в больнице 0 Заместитель руководителя следственного управления следственного комитета по Тамбовской области Медюлянов М.Т. вместе с представителем управления здравоохранения области провели прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи.

«Тамбов» одержал долгожданную победу 0 ФК «Тамбов» в ходе игры на домашнем поле в Саранске одержал долгожданную победу в матче с ФК «УФА».

Родители жалуются на поборы в школе в поселке Строитель 0 Родители учащихся Цнинской школы №2, которая расположена в поселке Строитель в Тамбовском районе, жалуются на поборы в образовательном учреждении. В частности более 20 тысяч рублей пошло на оплату ремонтных работ в классе.

Депутаты городской Думы настаивают на выплате премий 0 На сентябрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты не поддержали решение выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе премии в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений.

В Тамбовском районе скоро построят новый мост 0 В Тамбовском районе завершаются строительные работы по возведению моста, который соединит села Черняное и посёлок Тихий Угол. Долгие годы добраться сюда в половодье было нелегко.

Эксперимент: оплата проезда в общественном транспорте при входе 0 В администрации города Тамбова анонсировали эксперимент по оплате проезда в общественном транспорте. На рабочем совещании все заинтересованные стороны рассмотрели возможность введения в общественном транспорте Тамбова системы оплаты при входе.

Сгоревший в Тамбове объект культурного наследия хотят продать 0 На прошедшем заседании комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы обсуждалась дальнейшая судьба объекта культурного наследия по ул. Базарная, 136/76, который сгорел вначале октября.

В Тамбове появиться новый ледовый каток 0 На территории за Тезиковым мостом в городе Тамбове появиться новый ледовый каток. Сейчас территорию благоустраивают сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал».

Возбуждено 30 уголовных дел связанных с незаконным использованием бюджетных средств 0 На координационном совещании руководителей правоохранительных органов области особое внимание было уделено деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям, связанным с неправомерным использованием бюджетных средств.

Региональные и городские власти проигнорировали День спецназа 0 В Тамбовском молодежном театре прошло торжественное мероприятие посвященное Дню подразделений специального назначения. Ветеранам и действующим бойцам вручили памятные награды, кроме того, была организована отличная концертная программа.

Марина Подгорнова призвала коллегу депутата не поднимать революцию 0 На прошедшем заседании комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями было рассмотрено обращение инициативной группы жителей по ситуации, которая складывается вокруг застройки земельных участков по ул. Мичуринская, 197.

Подведены итоги конкурса «О Тамбовщине – с любовью!» 0 23 октября в Тамбовской областной детской библиотеке состоялось подведение итогов библиотечного фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «О Тамбовщине – с любовью!». Всего было 50 участников из 22 районов и 6 городов области, представили на конкурс более 40 творческих работ –

Священнослужитель попытался «проучить» водителя автобуса 0 В настоящее время МВД изучает видеоматериалы, связанные с конфликтом между водителем автобуса и священнослужителем на дороге в городе Тамбове.

Снова откладывается завершение реконструкции филармонии 0 В 2019 году должны были завершить работы по реконструкции филармонии в Тамбове, но они вновь приостановлены.

В 2019 году ФК «Тамбов» не сыграет на родном стадионе 0 Спортивный директор футбольного клуба «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал порталу Sports.ru, что в текущем году наш клуб так и не сыграет на родном «Спартаке».

В Тамбовской области погибла 16-летняя школьница 0 Следователи СУ СК России по Тамбовской области выясняют обстоятельства и причины гибели 16-летней школьницы из Тамбовской области, которая сегодня погибла.

Обыски у вице-губернатора Сергея Иванова связывают с выделением субсидий 0 Коррупционные скандалы в окружении главы администрации Тамбовской области Александра Никитина продолжают набирать обороты.

Сергей Первушин назначен временным тренером ФК «Тамбов» 0 Решением руководства клуба Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов».

Алексей Кондратьев: «Если вы победите себя, вы победите любого» 0 В поселке Георгиевский Тамбовского района высадили 75 яблонь – аллею Памяти о Великой Отечественной войне.