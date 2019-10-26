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В Тамбове планируют построить мост через реку Студенец
Сегодня, 08:01
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В рамках программы комплексного развития инфраструктуры в городе Тамбове планируют построить два пешеходных моста. В частности один из мостов хотят возвести через Ласковский овраг в районе улицы Мичуринской, 136. Второй объект — через реку Студенец по улице Бориса Федорова, 1а.
Кроме того, в областном центре хотят построить три подземных пешеходных перехода, в районе Моршанского шоссе, 5, ул. Интернациональной, 17, ул. Пролетарской, 1.
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