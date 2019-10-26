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«Таксист под кайфом. Около 12 машин повреждено»
Сегодня, 08:16
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В районе дома №130 по улице Мичуринской в Тамбове неадекватный водитель протаранил более 10 автомобилей.
«Таксист под кайфом. Около 12 машин повреждено», - пишут очевидцы происшествия.
Водитель, передвигался на автомобиле Рено компании «703-703». Некоторые из комментаторов пишут, что на месте ДТП были обнаружены шприцы. В каком состоянии находился водитель, и что его толкнуло на массовое ДТП – ответ должны дать правоохранительные органы.
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