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Избиратели предлагают поощрять депутатов – похлёбкой
Сегодня, 08:42
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Планы депутатов Тамбовской городской Думы продавить решение о выплате себе премий вызвали серьезную критику общественности. Напомним, что вопрос о выплате единовременных премий не прошел на сентябрьском заседании, но депутаты решили к нему вернуться в октябре.
Премии планируют выплатить: трем депутатам-единороссам, в том числе председателю Тамбовской городской Думы, в районе 200 тыс. рублей, руководителю КСП и избирательной комиссии города.
«Премии им надо похлебкой выдавать, чтоб от народа не отрывались. Хорошо поработал- получил ведро похлебки в квартал», - пишет Роман Калянов.
«Чиновникам премии по 200 000 тыс., а бабушкам пенсию по 8 000 тыс. господи сама справедливость», - возмущается Кирилл Фролов.
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