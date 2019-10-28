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В Тамбове в воздухе зафиксировали наличие сероводорода

Вчера, 08:51
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В Тамбове в воздухе зафиксировали наличие сероводорода После массовых жалоб жителей города Тамбова на неприятный запах в атмосферном воздухе специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии зафиксировали наличие сероводорода. По данным центральной городской диспетчерской службы, в субботу по поводу характерного запаха канализации обратилось 10 человек.

«Он быстро возникает и быстро исчезает. Быть может, в определенный момент там создаются и более высокие концентрации, а сероводород — достаточно токсичное вещество: оказывает удушающее, раздражающее действие, действует на нервную систему», - прокомментировал телеканалу «Вести-Тамбов» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Сергей Зотов.
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В Тамбове в воздухе зафиксировали наличие сероводорода

Вчера, 08:51
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После массовых жалоб жителей города Тамбова на неприятный запах в атмосферном воздухе специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии зафиксировали наличие сероводорода.

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