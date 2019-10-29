Обсуждение вопроса о премиях: «Не превращайте заседание Думы в дискуссию» Комментариев: 0



Депутат Артем Александров пытался получить ответы на ряд вопросов, в том числе, если в сентябре решение не прошло, зачем вновь к нему возвращаться, а также за какие конкретно заслуги будут выплачены премии.



«Если мы говорим о премиях, то это поощрение за определенные успехи в труде. Так вот за какие заслуги перед городом Тамбовом и его жителями мы должны принимать решение о премиях лицам, замещающих муниципальные должности? Допустим, благодаря депутатам и другим заслуженным людям, увеличились надои молока или стали больше выплавлять чугуна, горожане хотят знать эти достижения», - задал вопросы Артем Александров.



Докладчик заместитель председателя городской Думы Ольга Степичева следующим образом ответила на вопросы: «На мой взгляд, он не прошел только из-за недостаточного количества кворума и принципиальной позиции партии КПРФ. И не всегда премируют тех, у кого лучшие надои. Премируют часто тех людей, которые добросовестно и качественно выполняют свою работу. Мы на думе не единожды принимали отчеты администрации города, и это говорит о качественной работе».



Подобный ответ не совсем устроил Артема Александрова, который обратил внимание, что большинство жителей города работают за 18-20 тыс. рублей и без всяких премией и если поощрять, то за конкретные заслуги.



На этом дебаты не закончились. Председатель регламентной группы, депутат Геннадий Берстенев заявил о нарушении депутатом Александровым норм регламента, который устраивает на заседании Думы дискуссию.



«Я неоднократно говорил, что нарушают депутаты регламент. Не превращайте заседание Думы в дискуссию, - обратился к Александрову Геннадий Берстенев. - Если мы не будем премировать освобожденных работников, то кто в дальнейшем будет работать в муниципальных органах власти? Что вы переворачиваете вопрос по-своему и хотите представить так, что все остальные так плохо живут, а эти жируют. Это какая-то ерунда и чушь самая настоящая».

На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности. Вопрос вызвал бурную дискуссию, как среди жителей города, так и депутатов. Премии будут выплачены: трем депутатам от «партии власти», в том числе председателю городской Думы, в районе 200 тыс. рублей, руководителю КСП и избирательной комиссии города.Депутат Артем Александров пытался получить ответы на ряд вопросов, в том числе, если в сентябре решение не прошло, зачем вновь к нему возвращаться, а также за какие конкретно заслуги будут выплачены премии., - задал вопросы Артем Александров.Докладчик заместитель председателя городской Думы Ольга Степичева следующим образом ответила на вопросы:Подобный ответ не совсем устроил Артема Александрова, который обратил внимание, что большинство жителей города работают за 18-20 тыс. рублей и без всяких премией и если поощрять, то за конкретные заслуги.На этом дебаты не закончились. Председатель регламентной группы, депутат Геннадий Берстенев заявил о нарушении депутатом Александровым норм регламента, который устраивает на заседании Думы дискуссию.- обратился к Александрову Геннадий Берстенев. -



