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Возбуждено уголовное дело в отношении депутата областной Думы
Вчера, 08:56
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя АИЖК Тамбовской области, депутата законодательного собрания от «партии власти» Михаила Шубина. Депутата обвиняют в превышение должностных полномочий.
По версии следствия в 2014 году между АИЖК и строительной компанией были заключены договоры долевого участия на возведение многоквартирного жилого дома в областном центре, через пару лет строительная организация сообщила о невозможности завершить строительство. При чем размер задолженности перед АО «АИЖК» составлял в районе 150 млн рублей. Вместо того, чтобы начать процедуру взыскания задолженности с компании, Шубин перевел долг на подконтрольное ему юридическое лицо, что повлекло за собой невозможность взыскать многомиллионный долг с первоначальной фирмы-подрядчика.
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