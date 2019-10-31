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Экс-начальник жилнадзора приговорен к четырем годам колонии
Вчера, 09:08
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Вынесен приговор бывшему начальнику управления государственного жилищного надзора Тамбовской области Сергею Захарцеву, которого признали виновным в получении взятки в общей сложности 700 тыс. рублей. Через своего знакомого, фиктивно трудоустроенного по его просьбе в одну из управляющих компаний бывший чиновник ежемесячно получал от него в качестве взятки деньги в размере 30 тыс. рублей в месяц.
С учетом смягчающих обстоятельств, признание подсудимым своей вины, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговоренного взяли под стражу в зале суда.
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