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Городская Дума отказалась согласовывать установку памятника Герою Советского Союза

Вчера, 15:58
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Городская Дума отказалась согласовывать установку памятника Герою Советского Союза Руководство Тамбовской городской Думы вновь отказалось включать памятник герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Ивану Драченко в перечень предложений о возведении художественных объектов в городе Тамбове теперь и на 2020 год. Первоначально памятник планировали установить ко Дню Победы в текущем году. Данный вопрос рассматривается Тамбовской городской Думой вот уже год, с инициативой выступил Союз десантников Тамбовской области.

Депутат Артем Александров заявил на заседании Думы, что монумент необходимо включить в перечень на 2020 год, поскольку ранее данное решение принял Совет по монументальному искусству.

Заместитель председателя городской Думы Марина Подгорнова ответила следующим образом:
«Артём Романович, Вы знаете, что пакет документов несколько раз вносился, обсуждался. Если будут деньги, установим. Памятник, о котором идёт речь, дорогой. Это – не тысячи, это - несколько миллионов», - заявила на заседании Думы Марина Подгорнова.

Подобный ответ не устроил Артёма Александрова, который обратил внимание, что Российское военно-историческое общество готово профинансировать установку памятника, о чём было известно еще давно. Однако для этого нужно вести подготовительные работы:

«Если монумент не будет внесён в перечень, то памятник окажется неустановленным в преддверии 75-летия Победы – точно так же, как это произошло в текущем году», - считает Артем Александров.

Марина Подгорнова указала, что письмо с соответствующим запросом будет направлено региональному отделению Российского военно-исторического общества. Напомним, профинансировать установку памятника Ивану Драченко РВИО было согласно ещё в прошлом году, однако воплотить идею в жизнь не получилось из-за разногласий в территории расположения монумента. Сейчас решение вопроса вновь отсрочено.

Иван Григорьевич Драченко (15 ноября 1922 — 16 ноября 1994) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза, Полный Кавалер ордена Славы (один из 4-х полных кавалеров ордена Славы, удостоенных звания «Герой Советского Союза»). Продолжал воевать после потери одного глаза. Летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге.

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