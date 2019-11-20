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32 жилых дома в Тамбове остались без тепла
Сегодня, 08:46
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Вчера районе улиц Советская, Гоголя, Пионерская и Карла Маркса в городе Тамбове произошёл порыв на системе теплоснабжения. Сразу после аварии под отключение попало 97 жилых домов, образовательные и медицинские учреждения.
На 19.00 отключенными от тепла оставались 32 жилых дома, 2 детских сада и кадетский корпус. На устранение аварии привлечено 11 человек и 4 единицы техники.
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