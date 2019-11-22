|
За «Антеем» построили тактический полигон
Вчера, 08:06
Комментариев: 0
Версия для печати
На территории ТГУ между спортивным центром «Антей» и футбольным полем построили для студентов тактический полигон. Полигон представляет собой два направления движения длиной от 30 до 50 метров со специальной полосой препятствий и объектами.
Полигон необходим для отработки навыков владения оружием студентов института национальной безопасности. Комплекс обошелся в 800 тыс. рублей, грант был предоставлен Федеральным агентством по делам молодёжи.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.