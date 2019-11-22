«Земские» доктора пытаются получить обещанный миллион 0 В Тамбовской области некоторым врачам-специалистам не выплатили положенный 1 млн рублей по программе «Земский доктор». О подобной ситуации сообщают губернатору Александру Никитину специалисты из Моршанска, Котовска, Сосновского района.

АО «ОРЭС-Тамбов» злоупотребляло своим доминирующим положением 0 Комиссия Тамбовского УФАС в своем заключении по жалобе АО «ТОСК» пришла к выводу о том, что АО «ОРЭС-Тамбов» злоупотребляло своим доминирующим положением. Физические лица, обнаружили, что сетевая организация АО «ОРЭС-Тамбов» завысила их фактические показания приборов учёта.

Количество пожаров увеличилось более чем в 6 раз 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области за период с января по октябрь 2019 г. в Тамбовской области зарегистрировано 4262 пожара, что в 6,2 раза больше января-октября прошлого года.

За «Антеем» построили тактический полигон 0 На территории ТГУ между спортивным центром «Антей» и футбольным полем построили для студентов тактический полигон.

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура 0 Мачт 17 тура между футбольными клубами «Локомотив» и «Тамбов» закончился победой железнодорожников со счетом 3:2. Игра прошла на домашней арене ФК «Тамбов» в Саранске.

32 жилых дома в Тамбове остались без тепла 0 Вчера районе улиц Советская, Гоголя, Пионерская и Карла Маркса в городе Тамбове произошёл порыв на системе теплоснабжения.

Введен в эксплуатацию третий корпус дома 69а по улице Интернациональная 0 В Тамбове введен в эксплуатацию третий корпус дома 69а по улице Интернациональная, который долгое время являлся долгостроем.

Памятник «Тамбовская казначейша» демонтировали 0 Памятник «Тамбовская казначейша», который располагается на ул. Коммунальная в городе Тамбове был демонтирован.

Администрация Тамбова ушла от обсуждения вопроса развития водоканала 0 Администрация города Тамбова отказалась создавать рабочую группу по вопросу развития водоснабжения и водоотведения в областном центре. С данным предложением обратился депутат гордумы Артем Александров.

Без школы и больницы, но с храмом 0 Утвержден проект планировки и застройки территории в районе улиц: Запрудная, Рылеева, Агапкина, 1-й Школьный проезд в г. Тамбове.

В Тамбове выявлено очередное повреждение на водоводе 0 В районе пересечения улиц Уральской и Астраханской в городе Тамбове было выявлено повреждение на водоводе диаметром 300 мм.

В Тамбове открылась выставка - «Слава оружию России» 0 В Тамбове на базе областного музейно-выставочного центра была торжественно открыта выставка «Слава оружию России».

Три человека отравились угарным газом 0 В городе Моршанске в частном жилом доме на ул. Карла Маркса были обнаружены тела трех человек.

Правоохранительные органы занимаются фальшивыми льготными проездными талонами 0 Следственное управление УМВД России по Тамбовской области примет решение по проблеме так называемых задвоенных льготных проездных талонов на территории города Тамбова, - говорится в ответе на обращение депутата городской Думы Артема Александрова.

В Тамбове из стеклопластика открыли памятник «Тамбовскому купцу» 0 В полку прибыло, теперь в Тамбове наравне с памятником казначейше, мужику установлен памятник «Тамбовскому купцу».

В Тамбовской области обновили три кинотеатра 0 В рамках национального проекта «Культура» в Тамбовской области появится три новых кинотеатра, в том числе в Сосновском, Первомайском и Тамбовском районах.

Депутат-единоросс в знак протеста вышел из партии и сложил полномочия 0 Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия», генеральный директор мусороперерабатывающего завода «КомЭк» Игорь Блюм сегодня сделал заявление, что в знак протеста выходит из рядов партии власти и слагает с себя полномочия.

Жители улицы Садовая: «Мы уже не надеемся, что дорогу все-таки отремонтируют» 0 С 2004 года жители улицы Садовая в городе Тамбове обивают пороги администрации и депутатов с просьбой отремонтировать их многострадальную дорогу.

В Тамбове планируют создать арт-резиденцию «Гараж» 0 В 2020 году в Тамбове планируют создать пространство для творческих молодых людей - арт-резиденцию «Гараж».

В Знаменском районе произошло ДТП: пострадало семь человек 0 Вчера на трассе Тамбов – Сампур на территории Знаменского района произошло дорожно-транспортное пришествие.