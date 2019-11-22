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АО «ОРЭС-Тамбов» злоупотребляло своим доминирующим положением
Вчера, 08:40
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Комиссия Тамбовского УФАС в своем заключении по жалобе АО «ТОСК» пришла к выводу о том, что АО «ОРЭС-Тамбов» злоупотребляло своим доминирующим положением. Физические лица, обнаружили, что сетевая организация АО «ОРЭС-Тамбов» завысила их фактические показания приборов учёта.
Потребители, обнаружив завышение, в ноябре и декабре 2018 года обратились в АО «ТОСК» для проведения перерасчета и обследования прибора учета, в ходе которого было установлено, что заявления потребителей обоснованные, и их фактические показания были действительно завышены сетевой организацией АО «ОРЭС-Тамбов». Аналогичная ситуация повторилась и в июне 2019 года.
Антимонопольщики пришли к выводу, о том что, необоснованное завышение показаний приборов учета потребителей со стороны АО «ОРЭС-Тамбов» ущемляет экономические интересы АО «ТОСК». В результате передачи завышенных показаний приборов учета электрической энергии по потребителям, необоснованно увеличивается общий объем полезного отпуска АО «ТОСК», и гарантирующий поставщик вынуждено оплатил больший объем услуг, чем фактически оказано.
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