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«Земские» доктора пытаются получить обещанный миллион
Вчера, 12:01
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В Тамбовской области некоторым врачам-специалистам не выплатили положенный 1 млн рублей по программе «Земский доктор». О подобной ситуации сообщают губернатору Александру Никитину специалисты из Моршанска, Котовска, Сосновского района.
«На данный момент никакой финансовой поддержки я не получил, в связи с чем неоднократно обращался в Управление здравоохранения Тамбовской области на сайт 26.10.2019 и личным письменным заявлением 30.10.2019. На данные обращения официального ответа не получил. На обращения по телефону каждый раз звучал один и тот же ответ, что денег нет, и врачи-стоматологи «не в приоритете». Во всех средствах массовой информации отмечают, что на реализацию государственной программы в 2019 году Федеральный бюджет заложен необходимой суммой для финансирования региональных проектов», - пишут главе администрации области врачи.
Управление здравоохранения Тамбовской области разводит руками, отвечая, что врачей в списках не было, подана заявка в министерство здравоохранения РФ на получение дополнительного финансирования.
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