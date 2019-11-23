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Жители по улице Рабочая против размещения перед окнами об-щепита
Сегодня, 09:30
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В районе жилого дома № 8 по улице Рабочая в Тамбове планируют открыть заведение общественного питания. Известно, что данный объект является собственностью некоего предпринимателя Березина, а с некоторых пор и право собственности на земельный участок.
Инициативной группой собственников жилья в домах №№ 8, 34/1, 34/2 и 37 по ул. Рабочей было составлено и подписано обращение к главе города Тамбова с целью не допустить открытия кафе в непосредственной близости к домам, и детскому саду № 7 «Золотая рыбка». По словам горожан, они вынуждены испытывать ограничение полноценной реализации жилищных прав, права на комфортную среду обитания и права на отдых. Жители улицы Рабочая отмечают, что их жилой микрорайон исторически сложился.
«Заявляем свой решительный протест против размещения перед окнами наших квартир какого-либо объекта общественного питания, торговли или производства. Мы, больше не хотим и не можем страдать от деятельности отдельно взятых коммерсантов, которые бесцеремонно и нагло вторгаются в жизненное пространство других людей», - говорится в обращении местных жителей.
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