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Академия футбола стала региональным центром подготовки футболистов
На заседании комиссии при президенте Российского футбольного союза было принято решение присвоить академии футбола статус регионального центра подготовки футболистов. Решение позволит вывести нашу академию футбола на новый качественный уровень.
РФС возьмёт на себя ответственность за подготовку тренеров и повышение их квалификации, позволит школе участвовать в своих ресурсных проектах.
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Проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов в городе Тамбове наглядно проявились с наступлением морозов. По улице Лесная, где недавно проводили масштабные работы по замене инженерных сетей на прошлой неделе произошел порыв.
На заседании комиссии при президенте Российского футбольного союза было принято решение присвоить академии футбола статус регионального центра подготовки футболистов.
25 ноября после реконструкции был торжественно открыт сквер на площади имени Льва Толстого. Первоначально работы должны были завершить к 1 октября, но сроки пришлось отодвинуть.
В районе жилого дома № 8 по улице Рабочая в Тамбове планируют открыть заведение общественного питания. Известно, что данный объект является собственностью некоего предпринимателя Березина, а с некоторых пор и право собственности на земельный участок.
Несмотря на то, что в администрации Тамбовской области есть отдел исследования общественного мнения, ежегодно чиновники заказывают на стороне политологические и социологические исследования. Например, в текущем году на эти работы будет израсходовано почти 2 млн бюджетных рублей.
В Тамбовской области некоторым врачам-специалистам не выплатили положенный 1 млн рублей по программе «Земский доктор». О подобной ситуации сообщают губернатору Александру Никитину специалисты из Моршанска, Котовска, Сосновского района.
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области за период с января по октябрь 2019 г. в Тамбовской области зарегистрировано 4262 пожара, что в 6,2 раза больше января-октября прошлого года.
На территории ТГУ между спортивным центром «Антей» и футбольным полем построили для студентов тактический полигон.
Мачт 17 тура между футбольными клубами «Локомотив» и «Тамбов» закончился победой железнодорожников со счетом 3:2. Игра прошла на домашней арене ФК «Тамбов» в Саранске.
Вчера районе улиц Советская, Гоголя, Пионерская и Карла Маркса в городе Тамбове произошёл порыв на системе теплоснабжения.
В Тамбове введен в эксплуатацию третий корпус дома 69а по улице Интернациональная, который долгое время являлся долгостроем.
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Администрация города Тамбова отказалась создавать рабочую группу по вопросу развития водоснабжения и водоотведения в областном центре. С данным предложением обратился депутат гордумы Артем Александров.
Утвержден проект планировки и застройки территории в районе улиц: Запрудная, Рылеева, Агапкина, 1-й Школьный проезд в г. Тамбове.
В районе пересечения улиц Уральской и Астраханской в городе Тамбове было выявлено повреждение на водоводе диаметром 300 мм.
В Тамбове на базе областного музейно-выставочного центра была торжественно открыта выставка «Слава оружию России».
В городе Моршанске в частном жилом доме на ул. Карла Маркса были обнаружены тела трех человек.
Следственное управление УМВД России по Тамбовской области примет решение по проблеме так называемых задвоенных льготных проездных талонов на территории города Тамбова, - говорится в ответе на обращение депутата городской Думы Артема Александрова.
В полку прибыло, теперь в Тамбове наравне с памятником казначейше, мужику установлен памятник «Тамбовскому купцу».
В рамках национального проекта «Культура» в Тамбовской области появится три новых кинотеатра, в том числе в Сосновском, Первомайском и Тамбовском районах.
Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия», генеральный директор мусороперерабатывающего завода «КомЭк» Игорь Блюм сегодня сделал заявление, что в знак протеста выходит из рядов партии власти и слагает с себя полномочия.