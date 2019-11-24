Ремонтировали, да не доремонтировали участок теплотрассы по ул. Лесная в Тамбове Комментариев: 0



Оказалось, не весь трубопровод проходящей от котельной МУП «ТТС» по ул. Лесной был заменен, очередной порыв произошел напротив детского сада. Частично заменили трубы от ул. Новостремянная, а вот в районе детского сада оставили участок старого трубопровода и далее до жилых домов проложили новый. Более того после работ не было восстановлено благоустройство, по улице Лесной кругом валяются бетонные конструкции из тепловых камер и кучи мусора.



По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который встречался с местными жителями нужно разбираться, почему оставили гнилой участок инженерных сетей, который весь в хомутах и о какой комфортной городской среде можно говорить, если не восстановлено благоустройство.



«Комфортная среда - это не только лавочки и асфальт около жилых домов, но и в целом качественная городская среда», - считает Артем Александров. Проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов в городе Тамбове наглядно проявились с наступлением морозов. По улице Лесная, где недавно проводили масштабные работы по замене инженерных сетей на прошлой неделе произошел порыв.Оказалось, не весь трубопровод проходящей от котельной МУП «ТТС» по ул. Лесной был заменен, очередной порыв произошел напротив детского сада. Частично заменили трубы от ул. Новостремянная, а вот в районе детского сада оставили участок старого трубопровода и далее до жилых домов проложили новый. Более того после работ не было восстановлено благоустройство, по улице Лесной кругом валяются бетонные конструкции из тепловых камер и кучи мусора.По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который встречался с местными жителями нужно разбираться, почему оставили гнилой участок инженерных сетей, который весь в хомутах и о какой комфортной городской среде можно говорить, если не восстановлено благоустройство., - считает Артем Александров.



