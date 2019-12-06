В Сосновском районе продолжаются акции протеста против строительства мусорного полигона Комментариев: 0



Практически все выступающие были единодушны в том, что строительство мусорного полигона, когда против этого выступают местные жители – недопустимо.



«Главное не сдаваться. Если власть нас не услышит, обратимся к Богу, чтобы он вразумил чиновников, поскольку он создал эту землю, создал людей и природу и не нам ее губить. Природа нас накажет, вспомните наводнение в Иркутской области, как горели леса в Сибири, всё это - отголоски нашего хамского отношения к окружающей среде», - заявил Вячеслав Кадомский.



Жители села приняли резолюция, где в очередной раз выступили категорически против строительства «Экотехнопарка «Центральный», выразили недоверие властям, как местного, так и регионального уровня.



Сегодня в рабочем поселке Сосновка Сосновского района состоялась очередная акция протеста организованная коммунистами и местными жителями против строительства на территории муниципального образования мусорного полигона. Свозить в «Экотехнопарк «Центральный», который расположится в Дегтянском сельсовете, планируют 70% всех тамбовских отходов.Практически все выступающие были единодушны в том, что строительство мусорного полигона, когда против этого выступают местные жители – недопустимо., - заявил Вячеслав Кадомский.Жители села приняли резолюция, где в очередной раз выступили категорически против строительства «Экотехнопарка «Центральный», выразили недоверие властям, как местного, так и регионального уровня.



