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Тамбовские коммунисты определились с кандидатом в губернаторы
Вчера, 21:18
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Сегодня на пленуме Тамбовского обкома КПРФ было принято решение рекомендовать Кадровой комиссии при Президиуме партии в качестве кандидата на должность главы администрации Тамбовской области выдвинуть Андрея Жидкова, который баллотировался на данный пост и в 2015 году. Все партийные организации, от первичных до комитетов, рекомендовали данную кандидатуру. Выборы губернатора состоятся в 2020 году.
Андрей Жидков с 2012 года возглавляет Тамбовское областное отделение КПРФ, председатель комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики Тамбовской областной Думы.
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