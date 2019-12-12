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В Тамбовском районе произошло ДТП с участием двух легковушек
Сегодня, 09:21
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В Тамбовском районе на повороте на поселок Трегуляй произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации LifeTambov.ru в аварии пострадали оба водителя. На место была вызвана скорая помощь.
Данный участок дороги является аварийно опасным, на нем регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия.
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