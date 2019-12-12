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Прокуратура инициировала проверку законности деятельности ритуалок в жилых домах
Сегодня, 10:00
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На последнем судебном заседании по иску депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова к прокуратуре о признании незаконным бездействия в части непринятия мер прокурорского реагирования по вопросу деятельности магазинов ритуальных услуг в жилых домах, представитель надзорного органа представил любопытное письмо.
Если ранее представители прокуратуры отвечали, что действия строительных норм и правил в части запрета деятельности ритуальных магазинов на ранее возведенные дома не распространяются, в новом письме, говорится обратное.
«Несоблюдение установленных требований при эксплуатации указанных помещений в жилых зданиях, находящихся в зонах ранее сложившейся застройки, лишит граждан, проживающих в жилых домах, где расположены соответствующие помещения, равного с другими гражданами права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду», - из письма прокурора района Октябрьского района города Тамбова.
Документ адресован в администрацию Тамбовской области, с просьбой провести соответствующую проверку. Напомним, что, по мнению депутата, согласно п. 4.10 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать встроенные и встроенно-пристроенные учреждения и магазины ритуальных услуг.
В других регионах страны надзорные органы через суд добиваются запрета размещения ритуалок в домах. Следующее заседание назначено на середину января.
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