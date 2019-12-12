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Избирательный фонд кандидатов в депутаты увеличен в 10 раз
Сегодня, 10:37
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На последнем заседании Тамбовской областной Думы депутаты внесли изменения в законодательство о выборах. Ключевое изменение - значительное повышение размеров избирательных фондов.
Так избирательный фонд кандидатов в депутаты областной Думы по одномандатным избирательным округам увеличен с 500 тысяч до 5 млн рублей.
Избирательный фонд увеличен и для политических партий, вместо 10 млн. рублей предел вырос до 50 млн. рублей.
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