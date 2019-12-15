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В Тамбове снесут 27 гаражей
Вчера, 11:01
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В рамках реконструкции участка дороги по ул. Магистральная снесут 27 гаражей, которые находятся в частной собственности. Это необходимо для того чтобы расширить участок дороги.
Сейчас органы власти пытаются выкупить гаражи и перевести в муниципальную собственность с последующим сносом. Пока что на сделку согласны владельцы восьми гаражей.
Кроме того, планируется разработка новой схемы организации дорожного движения, установка светофоров и остановок общественного транспорта.
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