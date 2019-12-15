|
Фонд может простить «Рассказовскому рынку» долг в размере 45 млн рублей
Сегодня, 08:21
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня состоится очередное заседание в арбитражном суде Тамбовской области по делу № А64-2793/2019 о взыскании Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства с АО «Рассказовский рынок» вексельного долга в размере 45 млн рублей.
Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68» со ссылкой на Telegram канал «Тамбовский юрист» представители Фонда возможно откажутся от взыскания многомилионного долга под предлогом того что взыскать долг проблематично. По информации Telegram канала «Тамбовский юрист» данное устное указание поступило от высокопоставленного чиновника администрации Тамбовской области.
Действия повлекут за собой убытки (ущерб) Фонда на данную сумму в 45 млн руб. и дальнейшую необходимость возмещения данной денежной суммы из собственной прибыли. С учетом того, что 100 % учредителем Фонда является администрация Тамбовской области, то эти денежные средства являются фактически бюджетными, соответственно, денежный ущерб будет нанесен, в том числе, и администрации Тамбовской области на сумму не менее 45 млн руб.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.