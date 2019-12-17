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Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства вице-губернатора
Сегодня, 08:06
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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова. В постановлении СК говорится, что до самоубийства Чулкова довели «путём угроз и систематического унижения человеческого достоинства».
Глеб Чулков погиб 8 декабря упав из окна квартиры, где находился под домашним арестом.
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