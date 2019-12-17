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Мусорный полигон «Бастион» - развязка близка?
Сегодня, 08:19
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18 декабря глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с жителями Никифоровского района. Ключевая тема разговора – решение проблемы с мусорным полигоном «Бастион».
Региональные власти вместе с инициативной группой составили дорожную карту по решению проблемы с полигоном, которая поэтапно исполняется. В частности ведется работа по возвращению земельного участка, где располагается полигон, в состав муниципалитета. Далее будет проведена рекультивация.
Проблема заключается в том, что между муниципальным образованием и региональным оператором идут многочисленные судебные разбирательства. Возможный выход из ситуации заключения мирового соглашения, согласно нему регион выплатит «ТСК» определенную сумму, а компания отдаст области земельный участок вместе с построенным объектом.
Фото Павла Васильева
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