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Из Тамбова в Екатеринбург за 2,5 часа
Сегодня, 10:12
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Со следующего года будет налажено авиасообщение между Тамбовом и Екатеринбургом. Улететь в столицу Урала и обратно можно будет за 4,5 тыс. рублей два раза в неделю во вторник и субботу.
При этом стоит отметить, что багаж в стоимость билета не входит, его нужно оплатить отдельно. Авиасообщение будет действовать с 1 февраля по 28 марта 2020 года.
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