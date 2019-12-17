|
Администрация города предлагает ввести платные парковки в Тамбове
Сегодня, 10:33
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация города Тамбова представила проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра. Программа предполагает внедрение платных парковок в центральной части города, в том числе на улицах: ул. Интернациональной, ул. Октябрьской, ул. Носовской, ул. Державинской, ул. Карла Маркса и других. По мнению депутатов городской Думы, вводить платные парковки в городе Тамбове нельзя.
«Платные парковки не решат проблему транспортной загруженности в центре города. Сегодня их сделают в центре, потом дойдут до спальных районов города. Это очередной предлог, чтобы вынуть из карманов людей деньги», - считает депутат Артем Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.