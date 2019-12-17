Администрация города предлагает ввести платные парковки в Тамбове 0 Администрация города Тамбова представила проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра.

Из Тамбова в Екатеринбург за 2,5 часа 0 Со следующего года будет налажено авиасообщение между Тамбовом и Екатеринбургом. Улететь в столицу Урала и обратно можно будет за 4,5 тыс. рублей два раза в неделю во вторник и субботу.

Мусорный полигон «Бастион» - развязка близка? 0 18 декабря глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с жителями Никифоровского района. Ключевая тема разговора – решение проблемы с мусорным полигоном «Бастион».

Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства вице-губернатора 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова.

Тамбовская область в лидерах по обеспеченности спортивной инфраструктурой 0 Министерство спорта Российской Федерации опубликовало данные по обеспеченности регионов страны спортивной инфраструктурой.

Фонд может простить «Рассказовскому рынку» долг в размере 45 млн рублей 0 Сегодня состоится очередное заседание в арбитражном суде Тамбовской области по делу № А64-2793/2019 о взыскании Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства с АО «Рассказовский рынок» вексельного долга в размере 45 млн рублей.

Новым прокурором Тамбовской области станет - Николай Саврун 0 20 декабря на заседании Тамбовской областной Думы планируется согласовать нового прокурора региона - Николая Савруна. До этого он занимал должность прокурора Белгородской области.

В Тамбове снесут 27 гаражей 0 В рамках реконструкции участка дороги по ул. Магистральная снесут 27 гаражей, которые находятся в частной собственности.

Избирательный фонд кандидатов в депутаты увеличен в 10 раз 0 На последнем заседании Тамбовской областной Думы депутаты внесли изменения в законодательство о выборах.

Прокуратура инициировала проверку законности деятельности ритуалок в жилых домах 0 На последнем судебном заседании по иску депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова к прокуратуре о признании незаконным бездействия в части непринятия мер прокурорского реагирования по вопросу деятельности магазинов ритуальных услуг в жилых домах, представитель надзорного органа

В Тамбовском районе произошло ДТП с участием двух легковушек 0 В Тамбовском районе на повороте на поселок Трегуляй произошло ДТП с участием двух легковушек.

Глава Тамбова посетила четыре объекта культурного наследия 0 Вчера глава города Тамбова Наталия Макаревич посетила четыре адреса, где располагаются объекты культурного наследия.

Тамбовские коммунисты определились с кандидатом в губернаторы 0 Сегодня на пленуме Тамбовского обкома КПРФ было принято решение рекомендовать Кадровой комиссии при Президиуме партии в качестве кандидата на должность главы администрации Тамбовской области выдвинуть Андрея Жидкова, который баллотировался на данный пост и в 2015 году.

Новый вид мошенничества от имени Роспотребнадзора 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области предупреждает о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.

В 2020 году к детсадам на севере Тамбова построят дорогу 0 В следующем году к детским садам («Машенька» и «Медвежонок») на севере Тамбова построят дорогу.

Апелляция: деятельность автомойки в водоохранной зоне недопустима 0 Тамбовский областной суд отказался удовлетворять жалобу предпринимателя, который пытался оспорить запрет деятельности автомойки в водоохранной зоне реки Студенец по ул. Пролетарская, 194Д в городе Тамбове.

Региональные чиновники проиграли суд Минфину на 145 млн рублей 0 Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску администрации Тамбовской области к Минфину России о признании приказа ведомства недействительным.

В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов 0 В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов, список территорий был утвержден общественной комиссией. Всего поступило на рассмотрение в администрацию города Тамбова 206 заявок.

Сергей Хомутинки новый депутат гордумы 0 Сегодня городская избирательная комиссия города Тамбова приняла решение о регистрации депутатом Тамбовской городской Думы Сергея Хомутинка, который прошел по партийным спискам партии «Единая Россия».

Чтобы не возвращать долг, житель Жердевки донёс на кредитора в полицию 0 Люди не перестают удивлять нас своей смекалкой и наглостью, чтобы не возвращать долг, житель области донёс на товарища в полицию.