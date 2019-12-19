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Митрополит Феодосий освятил православную беседку у стадиона «Динамо»
Вчера, 09:52
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение Никольского храма-часовни близ стадиона «Динамо». По документам управления государственного строительного надзора Тамбовской области это не объект религиозного, а беседка в старорусских традициях.
Ранее вопросом законности возведения объекта интересовался депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который считает, что это объект капитального строительства, следовательно, необходимо получать разрешительную документацию.
В связи, с чем объектом капитального строительства часовню не признали, её нахождение на муниципальной земле законно.
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