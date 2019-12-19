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Компания Вячеслава Бетина в третий раз избежала банкротства
Сегодня, 07:04
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Арбитражный суд Тамбовской области отказался вводить процедуру банкротства в отношении завода ООО «ДСК-Тамбов», принадлежащий Вячеславу Бетину. Процедура была запущена по иску налоговой службы.
«ДСК-Тамбов» за последние два года уже несколько раз избегал банкротства. По мнению экспертов завод, так и не вышедший на проектную мощность, фактически лишился рынка сбыта после сокращения объемов индустриального домостроения в области.
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