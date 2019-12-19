Котовский завод нетканных материалов получит займ в размере 93 млн рублей Комментариев: 0



«Это уже одно из крупнейших предприятий по изготовлению синтепона в России. Уверена, при поддержке Фонда завод сможет стать лидером рынка», - сказала директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.



Котовский завод нетканых метериалов - один из крупнейших производителей нетканого материала синтепон в России. Предприятие динамично развивается и ставит перед собой цель – стать лидером в обеспечении потребностей российского рынка в утеплительных и прокладочных материалах для швейной, мебельной и других видов промышленности. Заключено соглашение между директором корпорации МОНОГОРОДА.РФ и гендиректором ООО «КЗНМ» на выдачу предприятию беспроцентного займа в размер 93 млн рублей. Средства будут направлены на закупку генераторных установок.«Это уже одно из крупнейших предприятий по изготовлению синтепона в России. Уверена, при поддержке Фонда завод сможет стать лидером рынка», - сказала директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.Котовский завод нетканых метериалов - один из крупнейших производителей нетканого материала синтепон в России. Предприятие динамично развивается и ставит перед собой цель – стать лидером в обеспечении потребностей российского рынка в утеплительных и прокладочных материалах для швейной, мебельной и других видов промышленности.



