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БК «Тамбов» вырвал победу у «Зенита-2»
Сегодня, 07:52
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Подопечные Олега Игумнова БК «Тамбов» одержали победу в игре с питерским «Зенитом-2». Две четверти наши игроки догоняли соперника, проигрывая 3-4 очка за то после перерыва ситуация на площадке изменилась.
Баскетбольный клуб «Тамбов» победил со счетом 86:72. Самым результативным стал Абдулбасиров (19 очков + 11 подборов). Последний домашний в уходящем году - матча тамбовчане проведут сегодня в 18:00 в СТЦ "Тамбов".
Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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